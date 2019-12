Karine Le Marchand défend sa poitrine face à Charlotte de Turckheim !

Dans Les Grosses Têtes, sur RTL, force est de constater que la discussion ne tourne pas qu'autour de questions culturelles ou d'actualité. Les multiples chroniqueurs autour de l'animateur Laurent Ruquier sont aussi là pour mettre l'ambiance. C'est ce qu'ont fait Karine Le Marchand et Charlotte de Turckheim le 16 décembre...

Alors que le chef de bande se réjouissait du retour de la comédienne de Mince alors ! - qui réside dans le Sud de la France - dans sa populaire émission, les échanges ont fusé et la conversation a vite dévié sur la poitrine généreuse de Charlotte de Turckheim. L'animatrice de M6 Karine le Marchand a ainsi cherché à savoir la taille de son soutien-gorge... "130 bonnet G (...) Je travaille pour des cirques des fois", a plaisanté la comédienne et réalisatrice de 64 ans, avant d'ajouter qu'elle faisait en réalité autour de "105 C ou D" comme sa complice l'actrice Valérie Mairesse, assise à ses côtés. Elle a ensuite retourné la question à l'animatrice de L'amour est dans le pré, qui a affirmé pour sa part faire du "90 B".

Très étonnée, Charlotte de Turckheim s'est totalement lâchée... "Menteuse ! Oh la menteuse ! Tu fais du 90 B ? Mais c'est pas vrai ! Tu dois faire un 70 A toi. Elle a des oeufs au plat la pauvre... Elle est jolie mais elle a pas de seins. Tu es très, très jolie mais tu as pas de poitrine", a-t-elle déclaré au micro, alors que Florian Gazan et Stéphane Plaza prenaient fait et cause pour leur camarade attaquée. Piquée au vif, Karine Le Marchand a alors levé son chemisier pour montrer la forme de ses seins dans un haut noir ! En réaction, la comédienne s'est levée à son tour pour montrer les siens...