Karine Le Marchand déchaînée en soirée : une Mère Noël ultra sexy en mini robe rouge

Samedi soir, alors que plus de 7 millions de Français passaient la soirée devant TF1 où était diffusée la cérémonie Miss France (qu'a remportée Indira Ampiot), Karine Le Marchand, elle, était dans une toute autre ambiance. La figure de M6 était en effet invitée à lancer les festivités de fin d'année entourée de ses amis. Une soirée sur le thème du blanc où tout le monde était accordé. La meilleure amie de Stéphane Plaza avait alors opté pour un pantalon slim accompagné d'un petit top blanc transparent et couvert par une veste de la même couleur. "Un dress code, une dinde (2 avec moi), des amis et hop... On oublie les soucis", a-t-elle commenté sous une photo de groupe partagée dans sa story Instagram.

Mais Karine Le Marchand a fini par troquer sa tenue élégante pour enfiler à la place un déguisement de Mère Noël très sexy. En effet, l'animatrice s'est illustrée dans une robe mini rouge et blanche avec le bonnet qui allait avec histoire de faire le show. Et à 54 ans, elle prouve qu'elle est tout simplement canon ! (Voir notre diaporama).

Ses secrets pour une ligne impeccable

Il faut dire que Karine Le Marchand est plutôt du genre à faire attention à son physique. Elle l'a confirmé en accordant une interview au magazine Femme actuelle en septembre dernier. Un entretien au cours duquel elle dévoilait justement le secret de sa ligne toujours impeccable. "J'ai une vie saine, je bois peu, je ne fume plus. Je fais du sport presque tous les jours. Et je fais attention à ce que je mange, sinon je grossis", confiait-elle.

Karine Le marchand est par ailleurs une adepte du jeûne intermittent. "Je jeûne seize heures par jour, entre le dîner et le déjeuner. Et je fais très attention à mon alimentation cinq jours par semaine. Les deux autres, je suis moins regardante. Enfin, une fois par an, j'effectue un jeûne hydrique de huit jours, où je ne bois que de l'eau et des tisanes. Après ça, je me sens super bien. Quand on jeûne, on dort beaucoup moins. Car, en fait, on passe la majeure partie de la nuit à digérer et non pas à se réparer", expliquait-elle. Des petites astuces qui portent clairement leurs fruits !