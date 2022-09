Karine Le Marchand révèle son passé surprenant avant la télé... L'ex d'un très célèbre DJ déterminante

Vous pensiez tout connaître de Karine Le Marchand ? La présentatrice de 54 ans vous a peut-être prouvé le contraire ce vendredi 16 septembre 2022. Elle a réalisé un post dans lequel elle parle de sa vie avant la célébrité et a donc évoqué son passé dans le monde de la nuit.

Après son baccalauréat de français, la figure emblématique de M6 - que l'on retrouve actuellement dans L'amour est dans le pré - a quitté Nancy afin de se rendre sur Paris. Si le public savait qu'elle a fait du mannequinat, il ignorait peut-être qu'elle avait travaillé dans le monde de la nuit, avec une autre célébrité qui plus est. Pourtant, c'est bel et bien le cas comme elle l'a confié à travers une publication. Le public a pu découvrir une photo sur laquelle elle pose avec Cathy Guetta. Une amie de longue date. "Ma @cathyguetta, il y a 30 ans (oui oui) je tenais la caisse des Bains Douches, tous les jeudis soirs. Toi tu étais au bar et tu me parlais de ce jeune DJ David, qui te plaisait mais qui était si timide... On tirait le diable par la queue, notre enfance n'était pas idéale, mais on avait le smile, la joie, l'énergie", a-t-elle tout d'abord écrit.

Karine Le Marchand a ensuite expliqué que, "malgré les embûches, les sales coups et les croche pieds", elles avaient toutes deux envie de s'en sortir sans perdre leurs valeurs. "Ma Cathy on n'a rien lâché, et on a bossé, bossé, bossé, parce qu'on savait que c'était notre seul moyen, avec notre droiture comme garde fou. Une vie saine à voir les gens destroy aller et venir, partir pour de bon", a-t-elle poursuivi. Les deux femmes ont ensuite fait du chemin et réalisé leurs rêves. L'ancienne épouse de David Guetta a d'ailleurs un nouveau projet, mis en avant par la meilleure amie de Stéphane Plaza. Une application afin de trouver un DJ pour des événements. "Toujours un coup d'avance, et la vision du monde de demain. Je suis très fière de toi ma Cathy. Tu es une Queen inspirante", a-t-elle conclu.