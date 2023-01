Karine Le Marchand sexy face Brad Pitt et sous son charme : la vérité derrière leur improbable selfie

Dans la soirée de samedi 14 janvier, des invités de renom étaient attendus au Grand Rex, à Paris, pour assister à l'avant-première du film Babylon. Une partie du casting a notamment fait crépiter les photographes, à savoir Brad Pitt, Olivia Hamilton, Jovan Adepo et Li Jun Li. Le réalisateur Damien Chazelle était lui aussi présent sur tapis rouge pour défendre sa dernière pépite, un hommage au cinéma hollywoodien. Plusieurs personnalités françaises sont par ailleurs venues applaudir le groupe prestigieux, dont Karine Le Marchand qui a tout fait pour l'approcher. L'animatrice a même réussi à prendre une photo avec Brad Pitt, qu'elle s'est ensuite empressée de partager sur ses réseaux sociaux, histoire de susciter quelques jalousies.

Et ça a marché ! "Qu'est-ce que vous faisiez avec Brad Pitt ?", lui a par exemple demandé Laurent Ruquier dès le lundi 16 janvier dans son émission Les Grosses Têtes sur RTL. Une question qui a poussé Karine Le Marchand a révéler les coulisses de ce selfie déjà culte. "Ce n'était pas une blague ! J'étais à l'avant-première du film Babylon, qui est un film incroyable. Mais, manque de bol, quand j'arrive, il (Brad Pitt, ndlr) était déjà passé, mais bon ce n'est pas grave...", a-t-elle d'abord rapporté. La chance a finalement tourné en sa faveur puisque, l'ex-mari d'Angelina Jolie a décidé d'opérer un autre petit tour du côté du photocall. "Au dernier moment, on me dit : 'Non mais il redescend, il va refaire des photos'", a raconté la figure de M6 qui, sans hésiter, est ensuite partie le rejoindre. "Hop, je me suis levée, je me suis faufilée et j'ai dit : 'Excusez-moi, je dois faire une photo avec Brad Pitt !' Et j'avais l'air tellement sûre de moi, qu'ils m'ont laissée passer. Je me suis mise à côté, avec toute l'équipe du film...". Et en effet, Karine Le Marchand s'est tout bonnement invitée sur les photos des acteurs, sans aucun problème.

La meilleure amie de Stéphane Plaza a même eu le droit à un petit échange avec Brad Pitt. "Il m'a demandé comment je m'appelle...", a-t-elle révélé, ajoutant qu'il était tout à fait "charmant" et "aussi beau en vrai". La veinarde !