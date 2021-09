Karine Le Marchand tease L'amour est dans le pré 2021 : révélation sur un couple

Chaque lundi, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre L'amour est dans le pré 2021. Delphine, Vincent le Provençal, Hervé et les autres agriculteurs de la saison ont passé l'étape du speed-dating. Le public peut donc commencer à suivre l'aventure des candidat(e)s et de leurs prétendant(e)s à la ferme. Et, comme l'a dévoilé Karine Le Marchand en story Instagram, ce mercredi 29 septembre, les choses vont s'accélérer pour l'un des participants.

Aujourd'hui, la présentatrice de 53 ans était en studio afin d'enregistrer sa voix off pour l'un des épisodes de L'amour est dans le pré 2021. Et elle n'a pas manqué de révéler une information de taille à ses abonnés Instagram. En story, les internautes ont pu la découvrir devant le micro en train de déclarer : "Ah ! Les montagnes ont visiblement été bavardes. Et puisque le secret du premier baiser du couple a été éventé autant ne plus se cacher."

Karine Le Marchand n'a bien entendu pas dévoilé le nom de l'agriculteur et de la prétendante qui ont passé un gros cap dans leur relation. Mais quand elle dit montagne, on peut penser à Paulette qui habite en Suisse. L'ânière et gérante de buvette a fait venir chez elle Dan, qu'elle avait déjà vu deux ans auparavant lors d'une méditation, et Bruno. Aux dernières nouvelles, elle avait une légère préférence pour ce dernier qui était plus à l'aise de travailler avec ses animaux. Il pourrait aussi s'agir de Jean-François, éleveur de brebis de 48 ans en Ariège. Il a fait venir chez lui Mélanie et Marie-Ange. Mais pour l'heure, les téléspectateurs n'ont pas encore découvert leur arrivée à la ferme.

Ce qui est certain, c'est que cette saison a permis a de nombreux agriculteurs de trouver l'amour. Le 16 septembre dernier, Karine Le Marchand écrivait sur Instagram : "Fin de tournage du bilan de la saison 16 ! Avec un record de couples amoureux, depuis des années...Ça fait chaud au coeur! Merci à tous, les amis, pour cet intermède de bonheur partagé."