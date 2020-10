Kate Beckinsale révèle avoir fait une fausse couche : terrible témoignage

Kate Beckinsale a révélé avoir fait une fausse couche en prenant la défense de Chrissy Teigen. Le 1er octobre 2020, le mannequin annonçait la perte de son bébé, Jack, en publiant plusieurs photos de la fausse couche sur les réseaux sociaux. Des clichés difficiles et surtout très intimistes, ce qui avait suscité l'étonnement de certains internautes.

Tout en défendant Chrissy Teigen, Kate Beckinsale explique avoir elle aussi subi ce même traumatisme. "J'ai remarqué que les gens critiquaient Chrissy Teigen pour avoir partagé des photos profondément intimes de la perte de son bébé. Comme s'il y avait une sorte de protocole pour ce désastre qui a encouragé des gens qui ne la connaissent pas, ni même sa famille, à dire comment elle aurait dû gérer cette chose inimaginable", a-t-elle expliqué sur Instagram, le 2 octobre 2020.

"Personne n'a jamais su..."

Alors qu'elle avait gardé sa peine pour elle, Kate Beckinsale ne révèle qu'aujourd'hui sa fausse couche. "Il y a des années, j'ai perdu mon bébé à 20 semaines. J'ai réussi à garder ma grossesse secrète et je me suis complètement effondrée à l'intérieur et personne n'a jamais su. Il y a un deuil, une honte, un choc qui arrivent avec une expérience comme celle-là", s'est-elle rappelée, avant de détailler ce qu'elle a vécu.

"Il y a aussi le cri du coeur du corps, qui continue après la perte à agir comme s'il y avait toujours un enfant à nourrir, développe l'actrice américaine. Ton lait arrive, avec personne à qui le donner. Ça peut vraiment être la période la plus solitaire et destructrice de ta vie, particulièrement quand vous n'avez pas de partenaire qui vous soutien."

"J'envoie tellement d'amour à la famille Legend, mais aussi aux femmes et couples qui ont gardé ceci secret et qui ont souffert en silence. Je sais qu'il y en a tant. Merci à Chrissy pour rappeler à tous que ceci est dévastateur et que sans soutien, ça peut vraiment changer votre vie. Laissons leur décider de ce qui est le mieux pour eux", a affirmé Kate Beckinsale. Si Chrissy Teigen ne lui a pas encore répondu publiquement, on imagine que son message lui a fait chaud au coeur.