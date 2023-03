Kate Middleton angélique : bijoux et veste de luxe pour une visite importante, la princesse illumine Londres

Lorsqu'ils s'engagent pour une cause, ils ne reviennent pas sur leurs promesses : touchés par les problèmes de santé mentale chez les jeunes, Kate Middleton et le prince William ont multiplié les actions dans ce sens ces derniers mois. Mais la princesse, elle-même mère de trois enfants (George, Charlotte et Louis de Galles) a été plus loin en créant une association, Shaping Us, qui va permettre de protéger des centaines de jeunes.

Une association qu'elle a retrouvée ce mardi, en plein coeur de Londres, pour une rencontre et une réunion commune. Et cette fois, pas question de robes imposantes ou de diadèmes : les cheveux détachés et en pantalon noir, la jeune femme était sublime. Et tout aussi impressionnante que lorsqu'elle est en tenue de soirée : perchée sur des escarpins Gianvito Rossi, elle avait choisi une veste et un tee-shirt à manche longue d'un blanc éclatant pour parfaire sa tenue.

Une veste hors de prix, d'ailleurs : signée d'Alexander McQueen, une de ses marques favorites, celle-ci aurait coûté plus de 2000 dollars. Tout comme ses bijoux, d'ailleurs : les boucles d'oreilles qu'elle portait sont estimées, quant à elles, à 5000 dollars ! Royale, la princesse (dont le prix des tenues fait parfois polémique auprès des britanniques) a, en tout cas, fait un carton avec ses nouveaux collègues et prouvé que le sujet la passionnait vraiment !

"#ShapingUs est important au sujet de l'impact sociétal que nous pouvons avoir pour transformer des vies pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous avons lancé le Business Taskforce for @earlychildhood dans la ville de Londres, le prochain chapitre de notre parcours #ShapingUs. En investissant dans la petite enfance, avec un accent particulier sur le développement social et émotionnel, les entreprises en bénéficieront à l'avenir" a écrit la princesse sur son compte Instagram.