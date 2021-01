Meghan Markle : L'inattendu coût de sa garde-robe 2020 révélé !

Alors que certains des détracteurs de Meghan Markle pensaient d'elle qu'elle était bien trop dépensière, la duchesse de Sussex est en réalité une dame de sagesse et de raison. La preuve, la femme du prince Harry a radicalement baissé le coût de sa garde-robe au fil de son temps passé auprès de la couronne britannique et encore plus depuis son départ de la famille royale en mars 2020. C'est Femail qui a fait cette vaste enquête relayée par le journal Daily Mail.

En 2019, la maman d'Archie ne lésinait pas sur les moyens pour ses apparitions publiques et choisissait toujours des tenues de créateurs. Toujours très bien habillée, elle faisait sensation au point d'avoir éclipsé sa belle-soeur Kate Middleton. Après tout, rien n'était trop beau pour épater la reine et ses sujets : Prada, Gucci, Givenchy, Dior, Chanel... La jolie brune âgée de 39 ans savait mêler avec goût ses pièces Haute-Couture. Il faut dire qu'en 2019, le coût des vêtements de la jeune femme était couvert par le Prince Charles qui versait à Harry et sa femme une somme confortable censée financer les tenues des amoureux pour leurs "engagements royaux". Dans l'étude du Femail, on découvre ainsi que la tenue la plus onéreuse de Meghan avait été portée en mars 2020 lors de sa sortie à l'hôtel The Goring. Le total des accessoires, bijoux, vêtements, chaussures de la duchesse s'élevait alors à 14 174 livres sterling. En tout, Meghan aurait dépensé près de 211 700 livres (environ 240 000 euros) en 2019 pour sa garde-robe.

Mais il faut savoir raison garder. Suite au Megxit et à son départ de la famille royale britannique, le couple a drastiquement baissé ses dépenses notamment concernant le dressing et les accessoires fashion de Meghan. En 2020, Meghan Markle aurait ainsi "simplement" dépensé pour 44 188 livres (50 000 euros) de vêtements. Un baisse notable (et remarquable) de plus de 165 000 livres. Devenus indépendants financièrement depuis le Megxit, Harry et Meghan ont donc appris à gérer leurs dépenses avec plus de prudence et de pondération.

