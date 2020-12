Meghan Markle et Harry : Carte de voeux surprise avec Archie, méconnaissable !

En voilà une surprise de fin d'année ! Bien qu'ils aient officiellement quitté la famille royale britannique en mars 2020, dans l'espoir d'une vie de famille plus paisible, le prince Harry et Meghan Markle restent attachés à la tradition de la carte de voeux.

Le 23 décembre, le duc et la duchesse de Sussex ont en effet dévoilé une nouvelle photo de famille stylisée et relayée sur les réseaux sociaux de Mayhew, l'organisation anglaise qui oeuvre pour la protection des animaux domestiques, et dont l'ex-actrice est la marraine depuis maintenant deux ans. Non seulement les Sussex offrent un joli coup de projecteur à cette association, mais ils lui ont également fait un don.

"La photo de famille d'origine a été prise chez eux plus tôt ce mois-ci, par la mère de la duchesse [Doria Ragland, NDLR]. Le petit sapin de Noël, avec ses ornements faits maison et autres décorations, ont été choisis par Archie, et l'arbre sera replanté après les fêtes", un porte-parole des Sussex a-t-il fait savoir. La carte de voeux 2020 du prince Harry et Meghan Markle offre l'image d'une famille épanouie : au seuil d'une petite maison pour enfant, installée dans le grand jardin de leur villa de Montecito, le duc et la duchesse jouent avec leur joyeux petit garçon et leurs deux chiens, Guy et Pula.

Difficile de reconnaître le petit Archie, 19 mois, tant il a changé depuis sa dernière apparition à l'occasion de son premier anniversaire, en mai dernier. Et il semble que le garçonnet a hérité des cheveux roux de son célèbre papa ! Cette année, les Sussex vont célébrer leur tout premier Noël américain chez eux, avec Doria Ragland. Bien loin de la famille royale, ils ont malgré tout fait envoyer des cadeaux personnalisés à William, Kate Middleton et leurs trois enfants... L'an dernier, juste avant d'annoncer le Megxit, Harry, Meghan et Archie avaient passé les fêtes de fin d'année au Canada.