Kate Middleton brise le protocole avec David Beckham, la polémique enfle après un baiser !

Princesse de Galles depuis trois mois seulement, à la suite de la mort de la reine Elizabeth II, Kate Middleton a visiblement encore des choses à apprendre sur son nouveau rôle ! Pourtant experte de toutes les traditions royales depuis son arrivée dans la monarchie britannique à la fin des années 2000, la quadragénaire aurait fait un petit pas de côté ce vendredi 2 décembre au soir, en retrouvant un ami très cher.

En effet, David Beckham avait fait la surprise à la jeune femme et à son mari, le prince William, de sa présence au gala sur l'écologie où ils étaient invités d'honneur. Très proches, le couple et le footballeur étaient heureux de se retrouver et selon les médias britanniques, Kate Middleton aurait échangé une bise avec son ami. Un geste qui ne serait pas correct lorsque la princesse de Galles est en sortie officielle et qui n'entrerait pas dans le protocole. Shocking !

David Beckham, un proche de la monarchie

Pourtant, David Beckham n'est pas vraiment étranger aux traditions de la couronne et à toutes les règles en vigueur. En effet, très souvent invité, avec sa femme Victoria, lors des grands événements liés à la famille royale, l'ex-sportif a assisté notamment au mariage du prince William et de Kate Middleton, mais également à celui du prince Harry et de Meghan Markle.

En revanche, par manque de place, ils n'avaient pas pu être invités aux obsèques d'Elizabeth II, auxquelles avaient participé les chefs d'État de la planète toute entière. Pas de quoi décourager David Beckham, déterminé à rendre un dernier hommage à la souveraine : le père de Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper avait alors fait plus de dix heures de queue, amenant à manger pour tous ceux qui étaient avec lui, et avait pu s'incliner, les larmes aux yeux, devant son cercueil.

De quoi lier une amitié pour la vie avec le prince William, qui semblait tout aussi heureux que sa femme de voir l'ex-footballeur de Manchester United. Et autant dire qu'il ne semblait pas jaloux que celui-ci embrasse sa femme, d'autant qu'il aurait sûrement eu le même geste si l'ex-Spice Girl, devenue créatrice de mode, avait également été du voyage...

Très sollicités, le prince William et Kate Middleton ont toutefois pris du temps avec chacun de leurs compatriotes présents ce vendredi soir avec eux. L'acteur Rami Malek, qui avait interprété Freddie Mercury dans le biopic Bohemian Rhapsody, les a salués, tout comme deux chanteuses, Ellie Goulding et l'interprète du groupe Eurythmics, Annie Lennox.