Kate Middleton : Cet étonnant cadeau d'anniversaire offert à son frère James

L'apiculteur en herbe s'est visiblement bien occupé de ses chères petites bêtes puisqu'il dit compter aujourd'hui "près d'un demi-million d'abeilles dans huit ruches dans un pré de notre maison de famille, le manoir Bucklebury". Des ruches auprès desquelles il dit avoir passé beaucoup de temps ces derniers mois, puisque, avec sa fiancée française Alizée Thevenet, il s'est confiné chez ses parents Michael et Carole Middleton.

Heureusement que le domaine de Bucklebury est large puisque le Britannique s'occupe non seulement de milliers d'abeilles, mais il a également débarqué chez papa-maman avec sa meute de chiens : un golden retriever prénommé Mabel, quatre épagneuls baptisés Ella, Zulu, Inka et Luna, ainsi que l'adorable petite Nala, qui vient de rejoindre la famille. Des compagnons à quatre pattes qui l'ont aidé à se remettre d'une profonde dépression il y a plusieurs années, et pour lesquels il a récemment lancé une nouvelle entreprise : Ella & Co, une marque d'aliments pour chiens.