Kate Middleton - Cette vie dont elle rêvait, bien loin de Kensington : "Tout ce que Catherine voulait..."

D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de prendre la pose pour les 100 ans du British Vogue (en 2016), pour un portrait anniversaire ou pour la traditionnelle carte de voeux en famille, Kate Middleton apparaît toujours en look décontracté plutôt qu'en tenue d'apparat.

La maternité l'a façonnée

Le portrait d'Emily Andrews revient sur l'évolution de Kate Middleton, de petite amie timide à duchesse pleine d'assurance, qui se prépare activement à son rôle de future reine d'Angleterre. "La vie de famille est incroyablement importante pour elle, et la maternité l'a façonnée, ajoute sa source. Maintenant qu'elle sent qu'elle a atteint cet objectif, il est temps de se tourner vers son rôle public et ce qu'elle veut y accomplir." Il faut dire qu'elle s'est révélée ces derniers mois, malgré la crise sanitaire et les tensions au sein de la famille royale...

Tout en se mettant aux visioconférences depuis son salon, avec style et larges sourires, Kate Middleton a pleinement pris possession de son rôle de membre senior de la Firme, d'autant plus depuis le départ du prince Harry et Meghan Markle de la monarchie. Elle aurait d'ailleurs usé de ses talents de diplomate pour aider à apaiser un clan en crise.