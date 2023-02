Kate Middleton dégaine un vieux manteau avec William : la princesse stylée jusqu'au bout des pieds

Rendez-vous était pris à Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pour Kate Middleton et le prince William ce jeudi 9 février. Devenus duc et duchesse de ce comté à la mort de la reine Elizabeth II, les tourtereaux effectuaient là leur première visite sur les lieux. Comme pour chacun de leur déplacement, les habitants voisins se sont réunis en masse pour saluer les parents de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) et admirer la classe légendaire de la princesse de Galles.

Pour cet événement, Kate Middleton s'était bien couverte en ressortant un long manteau marron signé Hobbs du placard, qu'elle avait déjà porté il y a douze ans. Et c'est une paire de bottes en suédine foncées qu'elle avait choisies pour accompagner sa tenue, une robe rouge en laine ceinturée, en adéquation avec les températures de saison !

Le brushing et le maquillage parfaits, Kate Middleton a débuté sa tournée de saluts et de conversations avec la foule venue accueillir le couple. Ce à quoi la duchesse ne s'attendait sûrement pas, c'était de tomber sur l'un de ses anciens professeurs, Jim Embury, désormais bénévole au Musée National de la Marine de Falmouth qu'elle visitait ce même jour. Retomber sur une tête familière 25 ans plus tard a donné le sourire à la princesse, qui s'est même permis une étreinte comme l'ont indiqué le Daily Mail et Hello Magazine. Une fois dans l'établissement, Kate et William se sont intéressés à la rénovation du Kiwi, un dériveur de quatorze pieds que la Royal New Zealand Navy a offert au mariage d'Elizabeth II et du prince Philip.

Kate en pleine forme

Kate Middleton avait la joie de vivre très communicative pour cette nouvelle visite au côté de William. La princesse de Galles a multiplié les poignées de main, les brins de conversations avec les nombreuses personnes venues l'admirer et a même chahuté avec quelques jeunes enfants. Elle-même mère de trois têtes blondes, Kate Middleton n'a jamais caché être nostalgique de leurs jeunes années, particulièrement celles de Louis, 4 ans, le chouchou de la famille depuis un certain jubilé...