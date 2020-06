Kate Middleton épuisée et trop mince ? Elle dément et passe à l'action

Le prince Harry et Meghan Markle ne seraient plus les seuls à régler leurs comptes avec la presse... À en croire les informations du Daily Mail, publiées le 30 mai 2020, le prince William et Kate Middleton pourraient à leur tour entamer des poursuites judiciaires contre le magazine Tatler, après la publication il y a quelques jours d'un portrait peu flatteur de la duchesse.

Par l'intermédiaire du palais de Kensington, le couple aurait envoyé plusieurs courriers juridiques demandant à Tatler de retirer son article, intitulé Catherine The Great [Catherine, la grande, NDLR] de son site internet. Sortie le 25 mai dernier, cette édition estivale du magazine affirme notamment que Kate Middleton serait "épuisée" par la charge de travail supplémentaire qu'a impliquée le départ des Sussex de la monarchie en début d'année. L'article mentionne également la dispute présumée de la duchesse avec Meghan Markle juste avant son mariage avec Harry en mai 2018, sa silhouette jugée trop filiforme, l'attitude de sa mère Carole Middleton, qui serait snob et intéressée et tout à la fois la "mère que William a toujours voulue".

"Cet article n'est que mensonges, a commenté une source du Daily Mail ce dimanche. Il n'y a aucune vérité dans leur affirmation que la duchesse se sent dépassée avec son travail ou que le duc est obsédé par Carole Middleton. C'est absurde et complètement faux. Tout ça n'est que le résultat du snobisme de classe à son pire (...). Tatler peut se penser à l'abri parce qu'il est lu par la famille royale et se trouve sur la table basse de toute maison chic, mais ça ne fait aucune différence."