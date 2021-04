Kate Middleton et le prince Philip : retour sur leur étonnante complicité en images

S'il y en a bien une qui riait volontiers des blagues du prince Philip, c'est Kate Middleton. Depuis qu'elle a officiellement rejoint la famille royale britannique en 2011, l'épouse du prince William avait noué une relation de complicité avec son grand-père par alliance. Nul doute que le décès de ce dernier, survenu le 9 avril dernier à Windsor, à l'âge de 99 ans, la touche grandement...

Il n'était pas rare de voir Kate Middleton tout sourire au côté du prince Philip lors d'événements officiels, tels que la traditionnelle parade Trooping The Colour, qui fête chaque année l'anniversaire de la reine Elizabeth. Jusqu'à sa dernière apparition au balcon de Buckingham en juin 2017, soit quelques mois avant sa retraite royale, le duc d'Edimbourg ne manquait pas de divertir ses proches avec son humour, bien connu de tous. Nul doute que ce dernier a contribué à la parfaite intégration de Kate Middleton au sein de la Firme.

Étonnamment, tous deux s'étaient rencontrés pour la première fois bien avant que Kate Middleton ne fasse la connaissance du prince William à l'université, au début des années 2000. Comme cette dernière l'a révélé lors d'un documentaire célébrant les 60 ans des Duke of Edinburgh Awards, la Britannique a elle-même été récompensée par ce programme (fondé par le prince Philip) lorsqu'elle était encore étudiante au Marlborough College : "Le Duke of Edinburgh Award est un excellent moyen pour les jeunes de gagner en confiance, d'acquérir de nouvelles compétences, de travailler en équipe et de s'amuser en cours de route, avait-elle expliqué dans le documentaire en 2016, comme l'a rappelé Hello. C'est de mes expériences les plus mémorables en grandissant."

Le 12 avril dernier, soit trois jours après le décès du duc d'Edimbourg, son petit-fils le prince William et son épouse lui ont rendu hommage. C'est avec une jolie photo du prince Philip et son héritier le prince George (7 ans), prise par Kate Middleton, que le message personnel de William a été illustré sur les réseaux sociaux : "Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d'années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu'il lui a témoignée."