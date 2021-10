Kate Middleton et le prince William recrutent ! Répondez-vous à tous leurs critères ?

Avoir son bureau au palais de Kensington et travailler pour le duc et la duchesse de Cambridge ? C'est possible ! Le prince William et Kate Middleton sont en effet à la recherche d'un nouvel assistant personnel qui rejoindra leur équipe administrative basée à Londres. L'offre d'emploi, repérée par The Sun, a été publiée sur le site Daybook le 29 septembre 2021.

Avec un contrat à temps plein (37,5 heures par semaine), le candidat idéal devra gérer les agendas du couple, organiser ses rendez-vous et toute sortie officielle : visite, événement ou voyage, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger. A voir l'agenda chargé de Kate Middleton et William de ces dernières semaines, avec un court séjour en Irlande du Nord, une soirée tapis rouge pour la sortie du nouveau James Bond ou encore un match de tennis amical avec les champions anglais du moment... Mieux vaut être souple et disponible.

Cet assistant personnel sera également en charge de la gestion des appels téléphoniques et de la rédaction du courrier (lettres et emails) des Cambridge. "Le candidat retenu aura une expérience antérieure d'assistant personnel et d'administration, y compris la gestion d'agendas chargés et la rédaction de correspondance, indique l'annonce, toujours active. Les candidats auront des compétences informatiques irréprochables et une approche proactive."

Les parents de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) recherchent un assistant personnel qui a "le souci du détail" et qui peut assumer toute une variété de tâches. Autre compétence non négligeable pour rejoindre le palais de Kensington : la "capacité de maintenir la confidentialité et de faire preuve de discrétion à tout moment". Donc relayer des informations sensibles aux tabloïds contre une petite enveloppe garnie ? Même pas en rêve !