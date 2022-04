Kate Middleton et le prince William : Tom Cruise leur réserve une surprise incroyable !

C'est ce qui s'appelle être traité comme des rois ! Alors que Tom Cruise présentera la suite du film Top Gun au Festival de Cannes, en mai 2022, le comédien a organisé une avant-première très spéciale... pour le prince William et son épouse, Kate Middleton. L'interprète du Capitaine Pete "Maverick" Mitchell, qui retrouve son rôle 30 ans plus tard, avait effectivement eu vent du fait que le souverain britannique était un grand fan du premier long-métrage datant de 1986.

Les avant-premières sont souvent réservées à une certaine élite. On peut dire que celle-ci était extrêmement exclusive. Tom Cruise a fait diffuser le film Top Gun : Maverick sur l'un des plus grands écrans IMAX du Royaume-Uni, au Leicester Square de Londres. Il avait fait privatiser les lieux pour que le prince William et Kate Middleton - qui rentraient à peine de leur visite officielle aux Caraïbes - puissent profiter de leur soirée sans être ni importunés, ni en danger. Etaient également autorisés dans la salle : Sophie Wessex, 57 ans, les princesses Eugenie et Beatrice et quelques amis très proches de la duchesse et du duc de Cambridge.

Tom les a accueilli lui-même

"C'est une avant-première très inhabituelle, mais Tom l'a proposée après avoir appris que William adorait Top Gun, explique une source du Daily Mail. Ils ont accepté avec grand plaisir. On connait rarement un tel privilège ! Le reste du cinéma était fermé au public pour l'intimité de Kate et William, de quelques autres membres de la famille royale d'Angleterre et d'amis en qui ils ont entièrement confiance. Ils ont été les premiers à voir le film. Tom les a accueilli lui-même et leur a dit qu'il espérait qu'ils apprécieraient cette suite, qu'il avait adoré tourner. Puis il les a laissé tranquille."