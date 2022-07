Kate Middleton et le prince William : une vidéo fait polémique, les internautes furieux

C'est l'heure des vacances pour Kate Middleton, le prince William ainsi que leurs enfants. La famille a été aperçue, ce mercredi 13 juillet, en train de se diriger vers un hélicoptère, posé en plein milieu du domaine de Kensington Palace, qui est l'une des résidences royales britanniques.

Un moment immortalisé dans une vidéo publiée par le compte Royal Fashion Police sur Instagram. On y voit alors, au loin, le Duc et la Duchesse de Cambridge en train de se rapprocher d'un hélicoptère, en compagnie de leurs enfants mais aussi de leur chien Orla. Kate Middleton, dont on connaît sa passion pour la mode, portait notamment une charmante robe d'été blanche accompagnée d'un chapeau de paille.