Kate Middleton et William : Enfin les retrouvailles avec la reine, 5 mois après

Pour la première fois depuis le début du confinement en Angleterre, la reine Elizabeth a pu revoir le prince William, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (7, 5 et 2 ans). Comme l'a rapporté le Sun le 29 août 2020, la monarque de 94 ans a organisé samedi une réunion de famille dans son château de Balmoral, en Écosse, où elle passe ses traditionnelles vacances d'été. Le prince Philip, 99 ans, était également présent.

Selon le tabloïd anglais, ces retrouvailles ont pleinement respecté les gestes barrières contre la propagation du coronavirus. Elizabeth II aurait ainsi passé du temps avec ses arrières-petits-enfants dans le large jardin que compte sa propriété. "Comme toute famille, ils voulaient désespérément se retrouver et étaient plus que ravis que ce soit possible ce week-end, a rapporté une source royale. Ils sont tous là-bas pour quelques jours et bien qu'il y ait des règles de distanciation sociale strictes, ils ont pu faire en sorte de se voir à l'extérieur. Cette année a de toute évidence été difficile pour la reine et le duc d'Edimbourg, de voir le pays en prise avec la pandémie, donc ils [les Cambridge] étaient impatients d'y aller pour apporter leur soutien."

A défaut de pouvoir recevoir le prince Harry, Meghan Markle et leur petit Archie (1 an), désormais installés en Californie, la reine et son époux ont également pu passer du temps avec le prince Edward et sa femme Sophie, comtesse de Wessex, de même qu'avec la princesse Anne. La princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank se seraient quant à eux rendus à Balmoral plus tôt cet été.

Une reine privée de palais

A la rentrée, et pour une durée indéterminée, Elizabeth II et le prince Philip ne regagneront pas leur palais de Buckingham, à Londres. Le couple va en effet retourner dans son château de Windsor, où il a passé le confinement loin de l'agitation de la capitale, avec une équipe d'employés réduite au maximum. Jamais la reine ne s'était absentée de son palais aussi longtemps en 68 ans de règne... Rien qu'à Londres, le coronavirus a touché 35 792 personnes et fait 6885 morts. Le Royaume-Uni a recensé au total près de 333 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Les autres membres du clan sont quant à eux attendus à Londres à la rentrée : le prince Charles et son épouse Camilla devraient regagner Clarence House. Le futur couple régnant avait passé le confinement en Écosse, dans sa demeure de Birkhall. C'est là qu'il avait célébré ses 15 ans de mariage, une fois le prince de Galles remis du coronavirus, contracté au début de l'épidémie en mars. Ils étaient déjà revenus à Londres en juin dernier, pour recevoir Emmanuel Macron et prendre part aux commémorations du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle.

De leur côté, le prince William et Kate Middleton s'étaient confinés dans leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, avec leurs trois enfants. Tout au long de cette période délicate, les Cambridge sont restés mobilisés à distance, multipliant les visioconférences tout en faisant l'école à la maison. Après quelques sorties masquées, le couple s'est accordé fin juillet plusieurs jours de vacances en famille sur l'île de Tresco, en Cornouailles.