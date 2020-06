Kate Middleton exaspérée d'être comparée à Meghan Markle, "une corde sensible"

Rares sont les fois où le prince William et Kate Middleton prennent la peine de répondre aux rumeurs les concernant dans les tabloïds... Mais lorsque Tatler, le magazine préféré de l'élite anglaise, dresse un long portrait peu flatteur de la duchesse dans son édition spéciale de juillet/août 2020, le couple sort les griffes. Les Cambridge seraient d'autant plus contrariés que l'article évoque une fois de plus leur supposée rivalité avec le prince Harry et Meghan Markle.

"Le récit de la dispute entre William et Kate avec Harry et Meghan touche une corde sensible, a commenté l'expert royal Duncan Larcombe à New magazine. William et Kate aimeraient que cesse la constante comparaison entre Kate et Meghan, où Kate est presque utilisée tel un bâton pour battre Meghan. Nous savons que William et Kate sont très sensibles au sujet des comparaisons avec Meghan."

En plus d'évoquer la dispute présumée de la duchesse de Cambridge avec Meghan Markle juste avant son mariage avec Harry en mai 2018, l'article intitulé Catherine The Great [Catherine, la Grande, NDLR] affirme que Kate Middleton serait "épuisée" par la charge de travail supplémentaire qu'a impliquée le Megxit et le départ des Sussex de la monarchie en début d'année. Le portrait critique également sa silhouette jugée trop filiforme et l'attitude de sa mère Carole Middleton, qui serait snob et intéressée.