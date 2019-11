Kate Middleton face à une nouvelle démission : elle perd son bras droit

L'épouse du prince Harry n'est pas la seule à voir ses employés partir... Selon les informations du Daily Mail publiées le 15 novembre 2019, Kate Middleton doit chercher une nouvelle secrétaire personnelle puisque celle en poste depuis seulement deux ans vient d'annoncer sa démission. Celle qui était le bras droit de la duchesse de Cambridge, une certaine Catherine Quinn, quittera le palais de Kensington juste après Noël.

Tout en s'occupant de l'agenda de Kate Middleton, la Britannique diplômée de la prestigieuse Université d'Oxford était responsable des employés au service de la duchesse. Selon le tabloïd, Catherine Quinn était une véritable "gardienne" pour l'épouse du prince William et elle a été d'une aide précieuse pour mettre en place les premiers projets caritatifs de sa célèbre patronne. Un rôle majeur qui lui aurait permis d'empocher un salaire confortable à six chiffres, payé par le prince Charles. Malgré de nombreux avantages, Catherine Quinn a souhaité quitter ses fonctions pour chercher de nouveaux challenges. "Catherine a aidé à créer une équipe si solide autour de la duchesse, qu'elle a le sentiment que c'est le bon moment pour passer à autre chose, a rapporté une source. Elles se quittent dans les meilleurs termes."

Des départs successifs

Cette nouvelle démission survient un mois seulement après le départ de Sophie Agnew, responsable des assistants personnels de Kate Middleton, gentiment congédiée après sept ans de bons et loyaux services. La jeune Britannique de 32 ans aurait été la victime d'une restriction budgétaire liée à la scission des Cambridge et des Sussex entamée au printemps dernier : les princes William et Harry, ainsi que leurs épouses, ont d'abord commencé à travailler ensemble au sein de la Royal Foundation, initiée par les deux frères et Kate Middleton en 2009. Alors surnommé les Fab Four, le quatuor a finalement annoncé sa séparation peu de temps après que Meghan Markle a rejoint la famille royale...

L'épouse du prince Harry a elle-même dû faire face à de nombreuses démissions au sein de ses plus proches employés et collaborateurs, et ce, en l'espace de quelques mois. Des départs successifs qui n'ont fait qu'alimenter les rumeurs la disant capricieuse et difficile à vivre.