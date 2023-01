Kate Middleton lookée grâce à William : elle pique dans son dressing, les fans sous le charme !

"On a remarqué que c'était l'écharpe du prince William", "Elle lui va vraiment très bien", "On adore !", "Quelle beauté naturelle", "La princesse de Galles magnifique", "Elle est incroyable", "J'espère qu'elle sait qu'on l'admire et la respecte" lit-on dans les messages laissés dans les commentaires. Des mots qui font sans doute chaud au coeur de Kate Middleton qui en a bien besoin.

Kate attaquée par le prince Harry

La princesse de Galles considérait Harry comme son propre frère. C'est du moins ce qu'elle faisait avant qu'il ne rencontre Meghan Markle et qu'il parte vivre en Amérique, loin du protocole et des obligations royales. Le duc de Sussex, échaudé par la manière dont son épouse a été accueillie au sein de la famille, est depuis déterminé à livrer sa vérité et lever le voile sur l'enfer qu'il a apparemment vécu au sein de la monarchie.

Tous les reproches sont permis. Le prince Harry ne cache absolument rien des situations auxquelles il aurait été confronté et certaines d'entre elles concernent Kate Middleton. Non seulement la femme du prince William est accusée par Harry d'avoir fait pleurer Meghan Markle juste avant leur mariage mais elle aurait également encouragé le duc de Sussex à porter le scandaleux uniforme nazi qui a valu bien du souci au prince Harry. La guerre est bel et bien déclarée.