Kate Middleton passe en mode soldat : la duchesse dégaine le look camouflage, elle est (toujours) canon

Kate Middleton n'est pas une princesse comme les autres. Depuis qu'elle est officiellement membre de la famille royale, la duchesse de Cambridge n'a pas peur de retrousser ses manches et de mouiller le maillot. Elle l'a prouvé ce mercredi 8 mars. En cette journée international des droits des femmes, la femme du prince William a chaussé les rangers, le bonnet et la tenue spéciale camouflage pour infiltrer les coulisses du 1er Bataillon Irish Guards, régiment de l'infanterie irlandaise de l'armée britannique, dans la zone d'entraînement de la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, Royaume Uni.

Cette visite fait suite à la nomination de Kate par le roi Charles en tant que colonelle de l'Irish Guards. Un rôle que la belle Britannique prend très au sérieux, comme tous ceux qui lui sont attribués depuis son mariage avec le prince William, futur roi d'Angleterre. Et pas question pour Kate de papoter avec les soldats sans mettre la main à la pâte. La duchesse de Cambridge a bravé le froid et la neige qui tombait dans la région pour accompagner le mieux possible les soldats à qui elle rendait visite.

Entre deux discussions, Kate Middleton s'est formée aux actions menées par ces femmes et ces hommes courageux : "Un matin enneigé avec les Irish Guards sur la plaine de Salisbury, peut-on lire en légende du post Instagram sur le compte du prince et de la princesse de Galles. Le travail des Irish Guards est aussi varié qu'exemplaire, allant de la formation des gardes du parc à la lutte contre le braconnage en Afrique de l'Est, à la formation au déminage des forces armées ukrainiennes. Fantastique d'être avec The Micks aujourd'hui pour voir leur travail acharné quel que soit la météo !"