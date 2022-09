William inconsolable : le prince très affecté par la mort d'Elizabeth, confidences inédites

Perdre un grand-parent est toujours difficile. Mais que l'un d'eux soit l'une des personnes les plus connues du monde rend le deuil certainement encore plus compliqué. C'est exactement ce que traversent les princes Harry et William en ce moment. Moins d'une semaine après les funérailles d'Etat de la reine, la vie reprend son cours. Meghan et Harry ont regagné les Etats-Unis et retrouvé leurs enfants, Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Kate Middleton et le prince William continuent d'honorer leurs obligations royales malgré la période compliquée qu'ils traversent.

Mais pas de grand voyage pour le prince et la princesse de Galles. Kate et William se sont rendus à Windsor ce jeudi 22 septembre pour rencontrer les nombreux bénévoles et le personnel opérationnel sans qui les adieux à la reine n'auraient pas été possibles. Les parents de George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans les ont chaleureusement remerciés pour leur discrétion, leur implication et l'efficacité dont ils ont fait preuve lors des funérailles de la Souveraine.

Le prince William et Kate Middleton faisaient certes bonne figure mais peinaient à masquer la peine qu'ils ressentent encore aujourd'hui. Le duc de Cambridge a d'ailleurs déclaré lui-même qu'il était souvent rattrapé par ses souvenirs et par des "épisodes de tristesse" qu'il ne pouvait pas contrôler comme le rapporte le Daily Mail. Montrer sa reconnaissance aux personnes qui ont rendu ces douloureux moments un peu plus faciles était donc primordial pour le futur roi d'Angleterre.

Malgré la tristesse, le prince William et Kate Middleton vont quand même de l'avant. Ils n'ont d'ailleurs rien perdu de leur sourire, de leur bonne humeur et de leur gentillesse légendaire. Le couple a serré des mains, pris le temps de se poser et d'écouter ce que tous avaient à leur dire entre deux éclats de rire complices et réconfortants. Une preuve de plus, s'il en fallait une, que Kate Middleton et le prince William savent faire honneur à la Couronne en toutes circonstances.