Kate Middleton, reine du recyclage : elle ressort un manteau vieux de 12 ans... et n'a pas changé !

La santé mentale, son cheval de bataille

Un mouvement qu'elle était déjà allée présenter dans certaines écoles et qui lui tient très à coeur depuis longtemps. Il faut dire que les enfants tiennent une place importante dans sa vie, notamment depuis la naissance des siens (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans), qu'elle protège avec force et à qui elle essaye d'offrir une enfance presque normale malgré les circonstances.

Trois enfants, d'ailleurs, qui n'ont pas fait changer sa silhouette, puisque quelques années après leur naissance, elle n'a aucun mal à remettre un manteau qui date d'avant sa maternité. Et qui change un peu : ce blouson, adapté aux températures fraiches, est assez loin de ses habitudes avec ses longues vestes colorées habituelles.

Tout en prouvant son intérêt pour l'environnement : si sa garde-robe doit être impressionnante, Kate Middleton n'hésite jamais à remixer robes, pantalons, ou encore vestes, chapeaux, et bien sûr bijoux, qui ont souvent une signification pour elle et qu'elle trouve chez ses créateurs fétiches. Et cela vaut encore plus pour les chaussures : comme beaucoup de têtes couronnées, a femme du prince William fait une confiance presque exclusive à Gianvito Rossi pour ses escarpins. Et vu son élégance, elle fait très bien !