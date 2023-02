Kate Middleton enfreint le protocole : cette nouveauté qui n'est pas passée inaperçue

La communication étant très importante sur la Toile, difficile de ne pas imaginer que la Royal Foundation Centre for Early Childhood évolue et soit officiellement lancée sans avoir son propre profil sur les réseaux sociaux. En guise de premiers posts, le logo de la campagne Shaping Us à l'initiative de Kate Middleton, ainsi que des discours de la mère de George, Charlotte et Louis (9, 7 et 4 ans) et la vidéo promotionnelle de l'organisme.

L'impact que nous pouvons avoir

Ce compte n'offrira donc pas de vue imprenable sur le quotidien des Cambridge, à l'inverse des quelques clichés personnels, pris par Kate en personne, publiés sur le compte du prince et de la princesse de Galles. La femme du prince William a pour principal but de mettre en lumière tout le travail engagé de cette fondation : "Notre petite enfance, la période allant de la grossesse à l'âge de cinq ans, façonne fondamentalement le reste de notre vie. Mais en tant que société, nous consacrons actuellement beaucoup plus de notre temps et de notre énergie à la vie future. Aujourd'hui, le Royal Foundation Center for Early Childhood lance une nouvelle campagne, Shaping Us, pour sensibiliser à l'impact que nous pouvons avoir sur la vie lorsque nous construisons un monde solidaire et stimulant autour des enfants et de ceux qui s'occupent d'eux." Reste à savoir si Meghan et Harry en écouteront les conseils pour Archie et Lilibet...