Le prince William goujat avec Kate ? A la Saint-Valentin, la duchesse n'aura rien !

On peut avoir le statut de prince mais pas du tout le comportement qui est censé allé avec, n'est-ce pas William ? Petite, Kate Middleton devait comme une grande partie des filles de son âge, rêver au prince charmant. Si elle a littéralement trouvé son prince avec le fils aîné de la princesse Diana et de Charles, charmant n'est a priori pas le mot qui le définirait.

Ce mardi 31 janvier, Kate Middleton arborait les allées du marché Kirkgate de Leeds, où elle s'était rendue dans le cadre du lancement de sa campagne de sensibilisation aux jeunes années des enfants. La maman de Georges (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) s'est arrêtée en chemin pour entamer un brin de discussion avec un fleuriste prénommé Neil Ashcroft. L'occasion de parler jardinage, pétales et surtout cadeau de Saint-Valentin, le 14 février approchant à grands pas.

Manque de pot, le commerçant n'a pas abordé le bon sujet avec la princesse de Galles. Ou plutôt si, puisqu'il a mis les pieds dans le plat bien comme il faut. En évoquant le bouquet de roses que le prince William allait sûrement lui offrir pour le jour des amoureux, la réponse de Kate Middleton ne s'est pas fait attendre : "Je ne crois pas qu'il le fera" a-t-elle simplement lancé d'après le média Irish Mirror. Reste à savoir s'il utilise le même argument que beaucoup (la "fête commerciale") pour justifier son manque d'implication en cette journée ou s'il est réellement peu démonstratif envers Kate.

Le prince William dans le viseur des fans de Kate

Ce n'est pas la première fois qu'un comportement ou une anecdote sur le prince William fait bondir les fans et admirateurs de son épouse Kate Middleton. Si la simple idée de savoir la duchesse sans même un petit bouquet pour la Saint-Valentin met en rogne sa communauté de soutien, ce n'est presque rien comparé au tollé que William a provoqué dans les premiers jours suivant la mort de la reine Elizabeth II.

A l'époque, Kate Middleton et le prince William font front avec le prince Harry et Meghan Markle. Le quatuor vient saluer la foule en voiture aux abords du château de Windsor et observer tous les hommages déposés par les fans de la Couronne près des grilles. Là où le prince Harry multiplie les gestes affectueux envers son épouse, William en est loin. Le moment de remonter en voiture est le coup de grâce : le futur roi s'engouffre dans le véhicule sans même adresser un regard à son épouse, contrairement à son frère Harry. Un geste que le public a encore du mal à lui pardonner. Après le coup des fleurs, William a des chances de se faire envoyer sur les roses.