Kate Middleton solaire en manteau flashy et escarpins, la princesse joue le jeu à fond avec William

Bien loin de son look sobre et chic de "working girl" adopté en début de semaine, c'est une flamboyante Kate Middleton qui a rejoint ce jeudi le Windsor Foodshare ce jeudi ! Accompagnée cette fois de son mari, le prince William, la princesse de Galles avait en effet choisi un manteau fuchsia particulièrement flashy pour rencontrer les bénévoles d'une association destinée à nourrir les gens les plus pauvres.

Une superbe pièce, accordée avec un pull à col roulé de la même couleur printanière, ainsi qu'avec un pantalon bleu marine très chic et des escarpins. A ses côtés, le futur roi du Royaume-Uni avait fait bien plus classique, avec son costume bleu marine et son pull vert, mais semblait ravi de rencontrer leurs interlocuteurs du jour.

Et surtout de les aider : à l'intérieur du Windsor Foodshare, situé à quelques centaines de mètres du cottage où toute la famille du prince de Galles vit désormais, le couple a mis la main à la pâte sans hésiter, remplissant avec sérieux les caisses de nourriture destinées aux plus nécessiteux. Une activité qu'il n'est pas rare de les voir faire : parmi la longue liste de leurs engagements, Kate Middleton et le prince William sont très soucieux de la baisse de la pauvreté dans leur pays.

Plusieurs grands rendez-vous prévus

Et si le couple était seul pour l'occasion, on imagine qu'ils n'hésitent pas à transmettre cette philosophie de vie à leurs trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans), qui semblent déjà très conscients de leur rôle dans la famille royale.

Trois enfants que l'on devrait bientôt voir en public, puisque le couronnement de leur grand-père, le roi Charles III, approche : le 6 mai prochain, toute la famille royale se retrouvera à Westminster Abbey pour une cérémonie historique qui devrait être "tournée vers l'avenir" et "plus moderne" que celle vécue par Elizabeth II en 1953. Un mois plus tard, la traditionnelle cérémonie Trooping the Colour (le 17 juin) devrait une fois de plus réunir tout le clan.

Sauf, une nouvelle fois, le prince Harry et Meghan Markle , exilés aux Etats-Unis avec leurs deux enfants (Archie, 3 ans et demi et Lilibet, 19 mois) après un départ fracassant de la famille royale. Et le couple ne serait plus vraiment en odeur de sainteté dans le clan, après la diffusion d'un documentaire sur leur vie sur Netflix, puis de mémoires du fils cadet du roi Charles III (Spare, nommées Le Suppléant en VF), particulièrement acides envers le futur roi et le couple de Galles, qui serait "furieux" selon les médias britanniques. Furieux, certes, mais toujours plus impliqué pour le peuple apparemment !