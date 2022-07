Kate Middleton : Sa nouvelle photo publiée dans un célèbre magazine pour une occasion particulière

Echangeant quelques mots, souriantes, elles s'étaient montrées plutôt complices et avaient d'ailleurs partagé ces moments avec les trois enfants du couple de Cambridge, George, qui aura 9 ans fin juillet, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, qu'elle avait tenté de distraire. Tous les trois sont très proches de la femme de leur grand-père, eux qui n'ont pas connu leur grand-mère, Lady Diana, décédée en 1997, et lui donnent un surnom adorable, "Ga-Ga", comme elle l'a confié récemment.

Une proximité que Camilla Parker-Bowles n'a malheureusement pas avec les enfants du prince Harry : exilé à Los Angeles avec sa femme Meghan et ses deux bambins (Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an), le cadet des deux fils du Prince de Galles n'est revenu en famille qu'une seule fois, pour le Jubilé au début du mois de juin. Il en avait toutefois profité pour présenter les enfants à son père et à sa belle-mère, avec qui il s'entend plutôt bien.

Après des débuts difficiles, ils sont désormais assez proches et c'est même Harry qui l'avait défendue dans une biographie : "Pour être honnête, elle a toujours été proche de William et moi. Ce n'est pas une méchante belle-mère. Regardez dans quelle position elle s'est retrouvée. Ne soyez pas désolés pour moi, soyez désolés pour elle", avait-il déclaré avant d'ajouter : "C'est une femme merveilleuse, elle a rendu notre père très heureux, ce qui est le plus important. William et moi l'aimons beaucoup".