Kate Middleton sublime en total look beige, la princesse sublime au bras de William

Après un break bien mérité auprès de leurs enfants durant les vacances de la Toussaint, Kate Middleton et le prince William ont repris le chemin des obligations royales et des visites officielles. Ce jeudi 3 novembre, le prince et la princesse de Galles sont allés saluer des personnes impliquées dans la lutte contre les maladies mentales dans la ville de Scarborough dans le Yorkshire. La duchesse de bientôt 41 ans a frappé fort pour cette première apparition depuis longtemps.

Kate Middleton avait misé sur un total look camel et nude, réhaussé par une ceinture marron marquant sa taille et un pin's en forme de coquelicot, symbolisant le Remembrance Day attendu le 11 novembre prochain. Il faut croire que les températures outre-Manche ne sont pas aussi chaudes que chez nous puisque Kate portait une robe midi col roulé en laine accessoirisée par la ceinture de la marque Boden, un long manteau de la maison Max&Co, un mini sac à main DeMellier et une paire d'escarpins nude.

Pas de changement capillaire pour Kate Middleton, contrairement à Meghan Markle. La maman de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) avait lâché ses cheveux, coiffés par de belles ondulations. Une allure sublime qui a mis tout le monde d'accord. Le prince William n'avait d'ailleurs d'yeux que pour son épouse quand il ne s'entretenait pas avec quelques-unes des personnes croisées en cette journée spéciale.