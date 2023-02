Kate Middleton sublime et très coquine aux BAFTA : regards et main aux fesses... C'est chaud avec William

Ce fut une grande soirée pour les spectateurs et les convives des BAFTA de ce dimanche 19 février. Ils ont non seulement eu l'honneur de recevoir, remettre ou assister au show que le Royal Albert Hall accueillait. Les lauréats étaient bien sûr les grandes stars de ces British Academy Film Awards mais ils ne sont pas les seuls à avoir brillé comme jamais au cours de la soirée.

Deux invités inattendus ont fait leur apparition : Kate Middleton et le prince William. Le duc et la duchesse de Cambridge ont créé la surprise en débarquant sur le tapis rouge. Si le papa de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 4 ans) a opté pour un smoking noir assez classique, Kate Middleton avait ressorti une belle pièce de son placard : une robe asymétrique blanche Alexander McQueen qu'elle portait déjà au même événement quatre ans plus tôt. Elle l'avait accompagnée de deux longs gants noirs en velours et d'une paire de boucles d'oreille Zara accessibles à tous pour la modique somme de 25 euros.

Fouler le tapis rouge des BAFTA a visiblement mis en joie Kate Middleton. Radieuse dans sa tenue blanche, Kate était d'humeur coquine puisque, comme le montrent des images d'elle dévoilées par le DailyMail, la duchesse avait les mains bien baladeuses. En marchant vers l'entrée de la soirée, elle a furtivement touché les fesses de son mari. Un geste loin d'être passé inaperçu malgré le nombre de stars présentes à leurs côtés.