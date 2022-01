Kate Middleton surprend en léopard, talons hauts et créoles dénichées chez... ASOS !

Après deux premières sorties en compagnie de son mari pour inaugurer la nouvelle année, Kate Middleton a effectué un engagement solo ce 26 janvier 2022. La duchesse de Cambridge s'est rendue dans les bureaux londoniens de Shout, un service d'assistance par messagerie texte 24h/24 et 7j/7, offrant une aide gratuite et confidentielle à toute personne anxieuse, stressée, déprimée, suicidaire ou dépassée et qui a besoin d'un soutien immédiat. Cette nouvelle visite de mercredi visait à marquer le cap du million de conversations avec des personnes dans le besoin. Depuis le lancement de Shout en 2019, les Cambridge suivent de près cette initiative.

Si elle s'était illustrée dans des tenues unies en ce début d'année 2022, Kate Middleton a fait une apparition remarquée en imprimé léopard kaki ! La Britannique qui vient de fêter ses 40 ans a en effet dévoilé une toute nouvelle robe signée Derek Lam, accessoirisée d'une ceinture noire, d'une paire de bottes à talons Ralph Lauren et d'une paire de créoles plaqué or dénichées chez ASOS. Si la robe et les chaussures de créateurs ne sont pas forcément à la portée de toutes bourses, les fans de la duchesse peuvent toujours lui piquer ses boucles d'oreilles à petit prix.

La semaine dernière, la mère de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) avait déjà fait une sortie remarquée en duo avec le prince William. Le couple s'était en effet rendu dans la région de Lancashire, au nord de Manchester, pour aller à la rencontre de bénévoles et de soignants mobilisés en cette période de crise sanitaire sans fin. Kate Middleton avait alors ravi ses hôtes en total look camel, parfaitement assorti à l'adorable chiot qui a eu la chance de se retrouver dans ses bras (voir diaporama). Avant ça, le prince William et son épouse avaient effectué leur toute première sortie de l'année à Londres, au musée Foundling.