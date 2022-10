Kate Winslet maman : elle s'explique sur l'étrange prénom de son troisième enfant

Kate Winslet, qui fête son 47e anniversaire ce mercredi 5 octobre, avait affolé la toile en février 2014 après avoir annoncé qu'elle avait décidé d'appeler son enfant Bear Blaze, ce qui signifie ni plus ni moins "Ours Incendie". Un choix étrange, qu'elle avait expliqué quelques semaines après cette révélation sur le plateau du Ellen DeGeneres Show.

"Lorsque j'étais plus jeune, on avait surnommé un de mes amis Bear et j'ai toujours adoré ce surnom. En plus, il était vraiment à l'image d'un ours, toujours une épaule rassurante, à donner de gros câlins. Ça a vraiment été une personne importante dans ma vie. Alors voilà d'où est venu cette idée. Et le second prénom de mon fils Blaze (incendie en français, ndlr), c'est parce que mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés dans une maison en feu !" avait déclaré la star de Titanic.

Je suis tellement chanceuse

En effet, Kate Winslet avait fait la connaissance de Ned RockNroll, le père de son fils et neveu de Richard Branson, lors d'un incendie qui avait ravagé en août 2011 une partie de l'habitation de ce dernier située aux Îles Vierges britanniques. L'actrice fréquentait alors à ce moment-là le mannequin britannique Louis Dowler, avant donc de tomber dans les bras de Ned RockNroll, Edward Abel Smith de son vrai nom. Ils se sont mariés en décembre 2012 avant donc d'accueillir leur premier enfant en commun, au prénom original, l'année suivante.

"C'est un partenaire de vie absolument extraordinaire. Je suis tellement, tellement, tellement chanceuse. Même s'il est sévèrement dyslexique, il me fait travailler mes textes. C'est tellement difficile pour lui de lire à haute voix, mais il le fait toujours" a déjà déclaré Kate Winslet à propos de son chéri. À noter que par le passé, elle a été mariée une première fois avec le réalisateur Jim Threapleton. Ensemble, ils ont une fille Mia, qui est aujourd'hui actrice. La lauréate d'un Oscar est également maman d'un autre petit garçon, Joe Alfie, né en 2003 de sa relation avec le réalisateur Sam Mendes.