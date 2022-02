Kate Winslet et ses enfants au milieu d'un incendie, ce drame qui a traumatisé sa famille

En août 2011, Kate Winslet serait bien revenue au temps du tournage de Titanic quinze ans plus tôt pour se rafraîchir les idées. L'actrice a vu ses vacances de rêve en famille virer au cauchemar. A l'époque, elle se trouve dans la villa que Richard Branson a fait construire sur une île des Caraïbes. Rien ne pouvait présager, entre sable fin, soleil et cocotier, que le pire arriverait. Mais en pleine nuit, la demeure a soudainement pris feu, poussant les locataires, dans un sommeil profond, à sortir in extremis pour se mettre à l'abri des flammes. La star de The Holidays était accompagnée de ses deux aînés, Joe et Mia. Un événement traumatisant que Kate Winslet n'a jamais oublié et qui l'a transformée à tout jamais. Dans un entretien au magazine Candis en 2020, la comédienne britannique révélait que l'accident avait eu des conséquences : "Ça m'a forcément rendue plus anxieuse, et plus paranoïaque à propos des incendies de maison. [...] C'est le pire drame que j'ai vécu".

Comme toutes victimes d'incendie, Kate Winslet a désormais des réflexes qu'elle n'avait pas avant, comme celui d'éteindre systématiquement les bougies allumées et vérifier que tous les appareils électroniques sont bien éteints avant d'aller dormir. Kate Winslet n'a heureusement plus rien vécu de tel depuis l'incident qui a failli lui coûter la vie. Si elle aimerait chasser ses souvenirs de sa mémoire, la meilleure amie deLeonardo DiCaprio ne peut pas tout occulter pour autant puisqu'aussi étonnant que cela puisse paraître, l'incendie lui a aussi apporté une belle surprise : son mari Edward Abel Smith.

Edward Abel Smith, neveu du richissime Richard Branson, était présent sur les lieux au moment de l'incendie. En constatant la manière efficace et le sang froid avec lesquels il avait agi dans une telle situation, Kate Winslet a révélé qu'elle avait tout de suite su qu'elle épouserait monsieur. Elle avait vu juste. En décembre 2012, les amoureux se disaient 'oui' avant de devenir parents d'un petit garçon prénommé Bear un an plus tard. Plus de dix ans plus tard, la flamme n'est toujours pas éteinte.