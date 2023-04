Katie Holmes : Pantalon extra large et chignon haut, l'actrice parfaitement dans la tendance

Aperçue à New York le 12 avril 2023, Katie Holmes a posé devant les studios de l'émission The Today Show. Toujours à la pointe des dernières tendances mode, la maman de Suri a adopté un pantalon large à la tonalité métallisée avec un effet taché. Porté avec une ceinture large, cette texture est l'une des grandes modes de cette saison qui donne du pep's aux looks printaniers. Avec une telle pièce, il ne faut pas avoir peur de se montrer et d'être vu(e). Astucieuse, Katie Holmes a associé cette pièce très flashy à un pull large à manches bouffantes. Une façon judicieuse d'apporter une touche de sobriété à ce look audacieux et de casser l'effet un peu disco de son pantalon et de ses boucles d'oreilles gold.

La mode semble d'ailleurs être une histoire de famille chez les Holmes puisque la jolie Suri - âgée de 16 ans - souhaite travailler dans ce domaine. C'est ce que le Daily Mail a récemment révélé puisque la jeune fille aurait déjà postulé une université afin de rejoindre par la suite une école très spécifique. "Suri a envoyé quelques candidatures et penche pour des études de mode à New York", a confié une source proche de la famille, "Suri postule à des écoles un peu partout. Katie souhaite vraiment qu'elle reste à New York pour qu'elles puissent être proches l'une de l'autre. Katie est très fière d'elle, mais elle est aussi très protectrice". Une carrière qui pourrait avoir été inspirée par sa maman, toujours présente en front row de la Fashion Week.

Je suis très reconnaissante

Au cours de son interview dans l'émission The Today Show, l'actrice de 44 ans a évoqué son dernier film Rare Objects. "Je suis très reconnaissante envers les femmes qui m'ont soutenue... et j'ai senti que c'était quelque chose que je voulais vraiment voir à l'écran" a-t-elle confié, très fière de ce nouveau bébé qu'elle désirait réaliser depuis tant d'années.

Côté coeur, Katie Holmes s'est récemment séparée de Bobby Wooten III (33 ans). Le couple a rompu après huit mois de relation. "Katie et Bobby ont rompu la semaine dernière", avait ainsi déclaré une source à Us Weekly, expliquant que les ex n'étaient tout simplement "pas faits pour être ensemble à long terme".