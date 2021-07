Katrina Patchett en bikini et très amincie : sa dernière photo inquiète ses fans

Après avoir passé de longs mois en Australie, où elle a pu participer à la version de Danse avec les stars du pays, Katrina Patchett est enfin de retour en France. La jolie blonde a même repris le travail et sillonne la France avec ses amis Fauve Hautot, Christophe Licata ou encore Jordan Mouillerac à l'occasion de leur Big Tour, ce show de danse qui revient pour la deuxième année consécutive. Entre deux prestations, le petit groupe s'offre des pauses bien méritées. Jeudi 22 juillet 2021, Katrina Patchett a notamment profité de son passage à Trouville-sur-Mer pour aller faire un petit tour à la plage. Très active sur les réseaux sociaux, la jolie blonde n'a pas hésité à partager une photo de sa séance de bronzage dans un bikini couleur chair qui lui allait à ravir.

Problème, Katrina Patchett y apparaît amincie. Côtes visibles, ventre ultra plat, cuisses fines... L'ex-femme de Valentin D'Hoore inquiète ses abonnés. "Tu as beaucoup maigri Katrina", "Trop maigre...", "On voit ses os", "Vous êtes malade ?", "Trop mince ! Pas de forme !", ont regretté certains. Des commentaires qui en ont agacé d'autres : "Elle a le droit d'avoir maigri et si elle veut reprendre du poids elle a le droit aussi. Personne ne doit juger ça !", l'a-t-on défendu. De son côté Katrina Patchett n'a pas réagi.