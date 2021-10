Katrina Patchett en transparence, Jérôme Anthony bien entouré... les people de sortie !

Comme chaque année depuis maintenant huit ans, les personnalités publiques de tout horizon se mobilisent pour l'association Princesse Margot. Un nouveau gala organisé dans le but de collecter des fonds a eu lieu lundi 11 octobre 2021 aux Folies Gruss à Paris. Pour l'occasion, des visages de la télévision, de la chanson ou encore du sport ont fait le déplacement.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, les photographes ont en effet immortalisé les arrivées d'Elisa Tovati, Jérôme Anthony, Ladji Doucouré, Nicoletta, Sandra Sisley, les comédiennes Laetitia Fourcade, Stéphanie Pasterkamp et Ilona Bachelier, Daniela Lumbroso, Tex, Massimo Gargia mais aussi la choriste emblématique de N'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll et Katrina Patchett qui a mise en avant sa silhouette amincie dans une tenue transparente et total black.

C'est en 2013 que l'association Princesse Margot a été créée par Muriel Hattab, une mère de famille ayant perdu en 2012 sa fille Margot, décédée des suites d'une tumeur au cerveau à l'âge de 18 ans. Avec cette fondation, Muriel Hattab cherche à soutenir les parents qui ont vécu le même drame qu'elle, en leur proposant de nombreuses activités ainsi que des séances de bien-être et de psychothérapie. Et bien sûr, l'organisation cherche à améliorer le quotidien des enfants malades en milieu hospitalier. Avec les fonds collectés chaque année, l'objectif est d'aller plus loin dans la recherche pour soigner les maladies tel que le rétinoblastome (la forme la plus fréquente de cancer chez l'enfant).