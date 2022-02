Katy Perry enceinte d'Orlando Bloom ? Une tenue en cuir très moulante donne la réponse !

Les tourtereaux sont déjà parents d'une petite Daisy depuis le 26 août 2020. Katy Perry avait annoncé sa grossesse en musique, le 5 mars précédant la naissance, dans le clip de son titre Never Worn White. Avant de diffuser ces images, elle était parvenue à conserver son secret farouchement... à l'aide d'une technique très spéciale. "Oh mon dieu, je suis tellement contente de ne plus avoir à rentrer le ventre tout le temps, expliquait-elle sur son compte Twitter à la suite de l'annonce officielle. Ou de toujours avoir à transporter un gros sac à main avec moi." Si on ne la voit pas trimballer d'énorme cabas devant son ventre, c'est qu'a priori, Katy Perry n'est pas sur le point d'offrir, à Daisy, une petite soeur ou un petit frère...