Katy Perry, jeune maman épuisée : comment elle jongle entre sa fille et sa carrière

La chanteuse Katy Perry est atteinte du syndrome de culpabilité des mamans, comme elle l'a déclaré dans une interview. La star de 37 ans, qui faisait la promotion de son show en tant que résidente à Las Vegas s'est confiée sur sa vie de maman de la petit Daisy, qu'elle a eu avec son fiancé l'acteur Orlando Bloom .

Dans une interview pour Audacy, Katy Perry s'est montrée très cash à propos de son sentiment de culpabilité qu'elle vitdepuis l'arrivée de Daisy en 2020. "Tous mes amis dans le monde de la musique savent que je suis du genre à encourager à ne pas être juste focalisé sur sa carrière pour toute la vie. C'est un magnifique cadeau. Lorsque vous avez des enfants, cela ouvre et élargit votre coeur de manière incroyable" a affirmé la chanteuse. Elle a ajouté que le sentiment de culpabilité pour une mère est "pour tout le monde, c'est une chose réelle dont les mamans parlent tout le temps et en particulier les mères qui travaillent et les matriarches." Aussi, l'interprète de Roar s'est montrée positive à ce sujet, "je pense que si tout le monde est heureux, si je suis heureux alors elle est heureuse, et si elle est heureuse alors je suis heureuse."

La chanteuse a également rendu hommage à son compagnon Orlando Bloom et salue la manière dont le couple jongle entre leurs métiers et leurs rôles de parents : "J'ai un partenaire incroyable qui est d'une aide merveilleuse. Aussi bien quand je ne travaille pas et que je fais mon job de maman toute la journée, que quand il est là, entre deux films, et qu'il peut prendre les choses en mains. Nous sommes une super équipe."

Katy Perry avait confié chez nos confrères de People, en octobre dernier, à quel point la maternité avait changé sa vie : "C'est juste la meilleure chose du monde, ça a tout changé, je suis tellement comblée maintenant (...) S'asseoir une heure ou deux à jouer et faire semblant de prendre le thé, ça leur donne tellement pour la naissance de leur imagination". La star n'avait pas caché son bonheur : "Ça me rend vraiment heureuse."