Katy Perry à bout... elle révèle la pire habitude d'Orlando Bloom

La star Katy Perry s'est confiée sur les petits détails de sa vie avec Orlando Bloom. En effet, durant son passage sur Heart Breakfast avec Jamie Theakston et Amanda Holden ce lundi, la chanteuse de 37 ans a révélé la pire habitude de son fiancé – et la réponse peut surprendre – elle est dérangée par son fil dentaire !

"Il adore passer du fil entre ses dents, et dieu merci car beaucoup de personnes ne le font pas et c'est dégoûtant" a d'abord commenté la star avant de préciser que l'acteur, qui a fêté ses 45 ans récemment, avait des "dents brillantes." "Mais il laisse le fil trainer partout" a expliqué la chanteuse californienne avant d'énumérer la liste des endroits ou le fil usagé de l'acteur a l'habitude de finir : "De mon côté du lit, dans la voiture, sur la table de la cuisine. Et je me dis, ok, 'il y a des poubelles partout !' ". La star a confié "faire de (son) mieux" pour faire changer l'acteur.

Katy Perry et Orlando Bloom sont sortis ensemble pendant quelques années avant de consolider leur relation par des fiançailles lors de la Saint-Valentin en 2019. Ils ont accueilli leur fille Daisy Dove en août 2020.

C'est le deuxième enfant d'Orlando Bloom, après son fils Flynn né d'une précédente histoire avec Miranda Kerr entre 2007 et 2013.

Katy Perry avait confié chez nos confrères de People, en octobre dernier, à quel point la maternité avait changé sa vie : "C'est juste la meilleure chose du monde, ça a tout changé, je suis tellement comblée maintenant (...) S'asseoir une heure ou deux à jouer et faire semblant de prendre le thé, ça leur donne tellement pour la naissance de leur imagination, et prendre le téléphone et appuyer sur pause". La star n'avait pas caché son bonheur : "Ça me rend vraiment heureuse."

En janvier, elle avait réitéré ses propos. "Daisy est géniale (...) elle est une combinaison de moi et de son père, nous sommes sans peur avec beaucoup d'audace et des grosses personnalités. Donc forcément nos deux caractères ressortent" avait-t-elle déclaré, avant de conclure "c'est incroyable de tout revoir à travers les yeux d'un nouveau-né."