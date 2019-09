Katy Perry et Orlando Bloom : Couple parfait au mariage d'Ellie Goulding

Arrivés main dans la main, Katy Perry (34 ans) et Orlando Bloom (42 ans) auraient pu être élu couple le plus "mignon" des invités du mariage d'Ellie Goulding et Caspar Jopling le 31 août 2019. Habituellement très excentrique dans ses clips et dans ses looks, la chanteuse a choisi la sobriété pour le mariage de ses amis : manteau très sage à gros boutons, robe en satin et sandales à (très petits) talons, le tout associé à un mini-sac à main rose framboise. Invitée modèle, elle opte même pour le serre-tête satiné de la même couleur que son vernis. Sobre oui, mais tout de même coloré : l'ensemble de sa tenue est dans les tonalités vert pastel.

De son côté, Orlando Bloom était tout simplement sexy. Traditionnelle jaquette associée à une chemise à col italien et cravate, l'acteur de Pirates des Caraïbes était en parfait gentleman. L'ex de Miranda Kerr semblait aux petits soins pour sa chérie. Rien à dire, ces deux-là sont très amoureux. Le couple a d'ailleurs peut-être pensé à piquer quelques idées de cette magnifique cérémonie pour son futur mariage, qui sait ?