Keira Knightley séparée de Jamie Dorman : elle lui a brisé le coeur

Le film Everest de Baltasar Korkàmur est diffusé ce soir sur France 3 à 21h10. Le film retrace l'histoire vraie d'un groupe de grimpeurs parti escalader l'Everest et confronté à une violente tempête de neige qui met à l'épreuve leur vaillance et leur courage. L'occasion pour les téléspectateurs de voir ou revoir ce grand succès de l'année 2015 avec en vedette Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Jason Clark, Emily Watson, Robin Wright et la belle Keira Knightley.

Cette dernière qui fêtait ses 30 ans lors de la sortie du film était au sommet de carrière après dix ans de succès et des rôles dans Orgueil et préjugés, la saga pirates des Caraïbes, Imitation Game ou encore A dangerous method pour la caméra de David Cronenberg. Coté coeur, la Britannique avait connu une idylle de cinq ans avec l'acteur Rupert Friend entre 2005 et 2010. Plus tôt, elle s'était éprise du mannequin et comédien Jamie Dornan. Bienavant d'être le beau gosse de l'adaptation cinématographique Fifty shades of Grey, Jamie Dornan n'était pas un acteur à succès, c'est même l'Anglaise qui lui a dégoté son premier rôle au cinéma dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Leur rupture survenue deux ans plus tard, en 2005 a laissé un goût amer à l'acteur qui a mis du temps à s'en remettre.

Une de ses amies, Hadley Freeman, avait déclaré au Guardian : "Jamie et moi sommes devenus amis il y a dix ans, alors qu'il avait 22 ans et moi 26. Un ami mutuel nous a présentés à une fête. Aucun de nous deux pour être honnête, n'était très en forme à ce moment-là. Il avait le coeur brisé par sa récente rupture de sa longue relation avec Keira Knightley (il a fallu un mois avant que je ne le voie sourire pour la première fois) et moi, je pensais que la meilleure façon de profiter de mes 20 ans était de me saouler le plus possible et le plus souvent possible. Mais quelque part, à travers nos brouillards personnels, nous avons eu un coup de foudre amical." Ce n'est que sept ans plus tard que l'acteur a retrouvé l'amour en la personne d'Amelia Warner, avec qui il s'est marié en 2013.