Kellan Lutz brouillé avec son ex AnnaLyne McCord ? Elle a été une "horrible garce" avec lui

Avant de rencontrer Brittany Gonzales et de fonder une famille, Kellan Lutz avait une vie amoureuse très animée ! Il a vécu une relation longue et compliquée avec AnnaLynne McCord. L'actrice a même reconnu avoir été "une horrible garce" avec lui, la faute à un drame survenu à ses 18 ans...

AnnaLynne McCord et Kellan Lutz sont sortis ensemble de 2008 à 2011. Cette histoire d'amour de trois ans a été rythmée par les ruptures et les réconciliations. Bien après leur rupture définitive, AnnaLynne a admis avoir été une petite amie difficile. L'ex-héroïne de la série 90210 se remettait d'un drame qu'elle avait gardé secret : un viol commis par un "ami".

"Ça aurait pu mieux se passer dans mes relations passées. Je veux dire, franchement, en toute honnêteté, je ne faisais confiance à absolument personne, s'est-elle souvenue dans une interview accordée au magazine Us Weekly en 2016. On n'arrêtait pas de se séparer et de se remettre ensemble. J'étais avec lui et je n'arrivais pas à croire qu'il m'aimait pourtant, il m'aimait vraiment."

AnnaLynne McCord avait 18 ans quand elle a été victime de viol. Elle a raconté son expérience après le tournage d'une scène d'agression sexuelle dans un épisode de 90210, qui l'avait profondément affectée. L'actrice avait éclaté en sanglots pendant le tournage, à la surprise générale de ses partenaires de la série et de la production. Elle avait ensuite raconté à la BBC : "J'étais chez moi, j'ai accueilli un ami. Je me suis réveillée, il était en moi, et mon corps s'est complètement éteint. Je pensais que j'allais bien et j'ai continué à vivre, si on peut appeler ça vivre. Puis je suis devenue très sombre, suicidaire, je me faisais du mal en me coupant les avant-bras."

Je me suis excusée d'avoir été une horrible garce avec lui.

Automutilation, pensées suicidaires, trouble de la personnalité, sexualité débridée : ce viol a dégradé la santé mentale d'AnnaLynne McCord. Sa romance avec Kellan Lutz en a également souffert, mais les deux ex ont réussi à passer l'éponge. "Heureusement, on a réussi à devenir ami après ça, quand j'ai fini par comprendre pourquoi. Je me suis excusée d'avoir été une horrible garce avec lui. Nous étions jeunes et nous avions quelques soucis à régler mais le problème principal c'était moi. Je ne voulais pas croire qu'il m'aimait pourtant, il m'aimait plus que tout. Je ne sais pas si quelqu'un m'a jamais aimé autant. Il était si romantique", avait expliqué la jolie comédienne, aujourd'hui en couple avec Dominic Purcell.