Kellan Lutz (Twilight) papa : un an après la fausse couche, sa femme a donné naissance à leur 1er bébé

"Elle est là !!!", voilà comment Kellan Lutz et son épouse Brittany Gonzales ont annoncé la naissance de leur fille. Lundi, le couple a accueilli son tout premier enfant, une petite fille prénommée Ashtyn Lilly Lutz. Sur Instagram, la jeune maman a publié plusieurs polaroïds capturés lors de l'accouchement.

"Le jour où elle est arrivée dans ce monde, il neigeait, il pleuvait et faisait super froid mais le lendemain, nous nous sommes réveillés avec un grand soleil et un ciel dégagé qui faisait fondre l'hiver", a tendrement annoncé Brittany Gonzales sur Instagram. "C'était symbolique parce que l'année dernière, c'était l'hiver pour nos âmes jusqu'à ce que nous rencontrions notre plus grand soleil", a-t-elle poursuivi, évoquant ainsi sa fausse couche.

En février 2020, la jeune femme avait perdu son bébé alors qu'elle en était à six mois de grossesse. Un traumatisme pour ce couple de célébrités. "J'ai eu une montée de lait hier. Mes seins sont durs comme de la pierre et c'est un rappel cruel que je n'ai plus de bébé à porter. Mes bras et mon corps sont couverts de bleus. (...) Ça a été la période la plus difficile de ma vie", racontait l'épouse de Kellan Lutz à l'époque.