Kelly Osbourne très amincie : elle s'exprime sur ses 40 kilos perdus

Au cours du week-end dernier, elle a également publié la photo d'une étiquette de vêtement, taille 26, qui correspond à un 36 en France. "Oui je me vante, mais j'ai travaillé dur et cela fait du bien !!!!", a commenté sur cette photo.

La fille d'Ozzy et Sharon Osbourne a toujours été transparente concernant son poids et a permis aux internautes de suivre ses pertes et prises de kilos. Son effet yoyo n'a cessé de descendre et n'est pas remonté, comme en témoignent ses derniers selfies publiés sur Instagram. Kelly y affiche un visage nettement aminci, signe d'une ligne retrouvée et surtout conservée. Certains internautes étaient convaincus qu'elle avait subi une intervention de chirurgie esthétique.

"J'ai découvert qu'il n'y a rien qui puisse être parfait. Si j'avais su ça plus tôt, je n'aurais pas été si déglinguée... La seule chose que je peux être, c'est moi. Je fais des erreurs. Et mon corps n'est pas non plus parfait, mais je l'aime", confiait Kelly Osbourne au magazine Self en 2013.