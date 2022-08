Kendall Jenner et son boyfriend Devin Booker : crop top sexy et pantalon en cuir, elle sort le grand jeu pour lui

Kendall Jenner a été surprise en charmante compagnie, ce samedi 27 août. La star du clan Kardashian a été photographiée avec son boyfriend Devin Booker, alors qu'ils se rendaient au restaurant Catch Steak à Los Angeles pour la soirée de leur ami Zach Bia. C'est en total look noir, composé d'un crop top et d'un pantalon en cuir, que la bombe de 26 ans a décidé de se rendre à ce rendez-vous amoureux, les cheveux lâchés. On imagine que c'est avec beaucoup de fierté que le basketteur de 25 ans s'est promené avec sa belle, et sa silhouette hors du commun, du côté de West Hollywood (Los Angeles).

Au printemps, Kendall Jenner s'était pourtant séparée de son sportif mais les dernières rumeurs voulaient que le couple se revoit. Devin Booker est apparu dans les story du mannequin, comme rapporté par le DailyMail, ne laissant ainsi plus de place au doute. Et cette sortie à deux ne fait que confirmer. Dans les photos et vidéos récemment partagées par la soeur de Kylie Jenner, on a pu voir que les amoureux ont profité d'un moment dans les montagnes. C'est une source proche d'eux qui avait d'ailleurs évoqué leur retour ensemble auprès d'E!. "Ils ont résolu leurs problèmes et ont décidé qu'ils voulaient aller de l'avant et être ensemble", a-t-on ainsi appris. Ce samedi 27 août, la paire formait en tout cas un très beau couple, qui semblait clairement avoir retrouvé le bonheur.

Rare sortie avec sa soeur Kylie, très assorties

La veille, Kendall Jenner s'est offert une virée avec sa soeur Kylie. En effet, la plus jeune soeur du clan Kardashian/Jenner s'est saisie du volant de sa voiture pour dîner vendredi soir avec sa grande soeur Kendall. Une rare sortie des deux filles de Kris Jenner, avec un de leurs proches amis Fai Khadra. Le trio s'est rendu au restaurant Wally's, à Brentwood (Californie). Les deux soeurs étaient en total look noir là-aussi et ont été vues arrivant ensemble dans la voiture de la compagne de Travis Scott. Complices, elles semblent avoir passé une agréable soirée et pourraient se refaire un tête-à-tête entre soeurs plus fréquemment.