Kendji Girac malade, le chanteur obligé de prendre une décision dramatique

Le public risque d'être déçu, mais ce sont les aléas de la vie. Alors qu'il se faisait une joie de gratter les cordes de sa guitare sur scène, ces prochains jours, en poursuivant sa tournée musicale, Kendji Girac va devoir rester à domicile pour se reposer. Le jeudi 30 juin 2022, le chanteur de 25 ans a effectivement annoncé, sur Instagram, que son état de santé l'obligeait à prendre une décision à contre-coeur.

Je suis malade, je n'ai plus de voix

"Les amis je suis vraiment désolé mais je ne pourrais pas faire mes deux concerts prévus ce soir à Montellimar et demain soir à Givors, a expliqué Kendji Girac, la mort dans l'âme. Je suis malade, je n'ai plus de voix... je me repose pour vite vous retrouver. A très vite." La région Auvergne-Rhône-Alpes sera un peu moins solaire en son absence, certes, mais mieux vaut prendre un peu de recul pour revenir plus fort.

Il est fort dommage, bien sûr, de devoir se passer de sa voix et des nombreuses surprises qu'il réserve à son audience. Les téléspectateurs l'ont vu : Kendji Girac ne dit jamais "non" à quelques malicieuses manigances pour laisser son public baba. Le 30 juin 2022, dans l'émission Viens on s'aime sur la chaîne C8, tout le monde a pu découvrir en image une demande en mariage effectuée lors de l'un de ses concerts, devant un public de 5000 personnes, avec la grande complicité de l'artiste.

Romantique dans l'âme, Kendji Girac chante l'amour comme il le vit. Bien qu'on en sache très peu à propos de sa vie privée, on sait que l'ancien gagnant de l'émission The Voice a accueilli une petite fille, baptisée Eva Alba, en janvier 2021. L'identité de la mère n'a jamais été révélée, ni l'origine du prénom du bébé. On sait, en revanche, que Kendji partage une jolie amitié avec la comédienne américaine Eva Longoria - ils se sont d'ailleurs rendus ensemble au Global Gift Gala, lors du 75e Festival International du Film de Cannes, le 19 mai dernier. La star de la série Desperate Housewives l'aurait-elle inspiré ?