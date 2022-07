Kendji Girac, son amour de jeunesse retrouvé : "J'étais comme un gamin"

À seulement 26 ans, Kendji Girac fait partie des plus grands artistes de sa génération. Découvert dans The Voice, aux côtés des Fréro Delavega, le chanteur a fait rapidement carrière, culminant au sommet des charts et multipliant les récompenses. Être célèbre a des avantages et vous ouvre les portes d'événements prestigieux auxquels vous n'auriez jamais pensé participer un jour. Kendji, lui, était aux premières loges du Festival de Cannes cette année. L'interprète de Les yeux de la mama a gravi une à une les marches du palais pour la première du film Armageddon Time de James Gray, tout en classe. Ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il allait tomber sur son amour de jeunesse.

Au casting de ce drame historique, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Anthony Hopkins et Robert de Niro. Si de telles figures du cinéma lui ont mis des étoiles dans les yeux, ce n'était rien à côté de Julia Roberts, également présente lors de la montée des marches. Cette dernière n'était autre que le crush amoureux de Kendji Girac lorsqu'il était plus jeune. Dans les pages de Gala, le papa d'Alba, un an et demi, s'est remémoré les souvenirs de jeunesse qu'il a eus avec elle : "Ma mère en était fan et on regardait ensemble ses films quand j'étais petit."

En mai dernier, Kendji Girac avait donc l'occasion rêvée de pouvoir parler sans doute pour la seule et unique fois à cet "amour de jeunesse" comme il la qualifie. Mais la raison a finalement pris le dessus : "Elle était devant moi sur le tapis rouge, mais je n'ai pas osé la déranger. J'étais comme un gamin." Il y a néanmoins une autre star du petit écran qui pourrait lui arranger une rencontre ou au moins lui permettre d'avoir enfin sa photo avec elle : Eva Longoria.

Grâce à son charisme légendaire, sa générosité et un sacré coup de pouce de Nikos Aliagas, Kendji Girac s'est mis Eva Longoria dans la poche : "Il a été celui qui nous a présentés pour la première fois en sortant de The Voice" a-t-il confié. Ces présentations ont vite abouti à des collaborations caritatives : "Eva est devenue une proche, depuis le temps que je chante au Global Gift Gala qu'elle anime chaque année. Un événement qui permet de lever des fonds pour différentes associations." Avec un tel contact, Kendji pourra peut-être, un jour, réalisé son rêve avec sa Pretty Woman.