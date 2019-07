Kendji Girac torse nu pour un mini break, le charme opère

Kendji Girac utilise Instagram avec parcimonie, le plus souvent pour mettre en avant sa carrière et beaucoup moins sa vie privée. Mais le 16 juillet 2019, le jeune chanteur de 23 ans a choisi de ne pas se montrer sur scène mais dans un cadre bien plus détendu.

L'interprète de Pour oublier s'est dévoilé en mode vacances à ses 1,5 million d'abonnés et avec l'attitude adéquate : c'est-à-dire torse nu, à bord d'un bateau. L'artiste qui fait chavirer les corps ne portait pour seul artifice qu'une chaîne dorée à grosses mailles qu'il affectionne tout particulièrement. Preuve que l'artiste est à l'aise avec sa silhouette, malgré sa prise de poids qui semble aujourd'hui maîtrisée.

Sans grande surprise, le charme opère auprès de sa communauté, ravie de le découvrir torse nu. "Tu es magnifique Kendji je t'aime", "Wawww cette beauté je meurs", "Quel régale. Y aurait pas une petite place pour moi", "Mmmmm quel beau gosse", peut-on lire parmi les nombreux commentaires laissés.