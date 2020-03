Terrible nouvelle pour tous les aficionados de musique country. Le chanteur Kenny Rogers est mort dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 81 ans. L'AFP rapporte que sa famille a fait la triste annonce dans un communiqué : "Rogers s'en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille". Dans un souci de respecter les consignes de confinement, ses proches précisent qu'ils organisent une cérémonie intime et en petit comité. Ils précisent également qu'une fois la confinement terminé ils organiseront une célébration en grand comité pour permettre à ses nombreux fans de se recueillir.

Véritable superstar partout dans le monde, Kenny Rogers a vendu plus de 100 millions de disques en 60 ans de carrière. Ses plus gros tubes restent "The Gambler," "Lucille" et "Islands in the Stream". Ce dernier, en duo avec Dolly Parton, a été repris par de nombreux artistes. On se rappelle particulièrement de la version de Pras Michel et Mýa, Ghetto Supastar.

Sa carrière avait commencé à la fin des années 1950, et il était rapidement devenu une référence dans le rockabilly, jazz et d'autres genres qu'il réinterprétait dans son style country. Ses tubes ont occupé 24 fois la tête du hit-parade, et ce membre du "Country Music Hall of Fame" avait remporté six "Country Music Awards". Il avait également remporté à trois reprises un Grammy Award, le prix ultime pour les musiciens américains.

Sa renommée avait largement dépassé le monde musical. Il avait notamment participé à plusieurs séries dont Docteur Quinn, femme médecin et How I Met Your Mother.

Côté vie privée, Kenny Rogers a été marié à 5 reprises. Et il semblait apprendre de ses erreurs puisque chacun de ses mariages été plus long que le précédent. Il a été marié à Janice Gordon de 1958 à 1960, à Jean Rogers de 1960 à 1963, à Margo Anderson de 1964 à 1976, à Marianne Gordon de 1977 à 1993 et son dernier mariage avec Wanda Miller durait depuis 1997.

Il était l'heureux papa de 5 enfants, dont des jumeaux, Justin et Jordan, nés en 2004.